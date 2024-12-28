Семью из Калининского муниципального округа Тверской области, в которой произошла трагедия с гибелью четверых детей, местные жители характеризуют как благополучную.

Об этом пишут «Известия».

«Известно, что в частном доме, где обнаружили тела детей, семья проживала временно», — подчёркивается в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырёх детей в Тверской области.

Названа вероятная причина жестокого убийства детей отцом под Тверью

По подозрению задержан отец, который мог находиться под воздействием наркотиков.