ФСБ задержала сотрудника Росжелдора по делу о крупной взятке

ФСБ и Следственный комитет задержали сотрудника Росжелдора Веселова П.А. за получение взятки от компании за аккредитацию в области транспортной безопасности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Взятка поступила от руководителя коммерческой компании за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.

Отмечается, что Веселов занимает пост заместителя начальника управления транспортной безопасности.

Вместе с ним задержан Благушин А.С., руководитель ООО «Лаборатория ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность», который выступал посредником. В отношении обоих возбуждены уголовные дела: на Веселова по статье получения взятки в особо крупном размере, на Благушина – за посредничество.

По местам работы и жительства задержанных проведены обыски. Изъяты денежные средства и документы. Оба подозреваемых признали свою вину.

Ранее депутата городского Совета депутатов Балашихи и главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.