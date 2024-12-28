Летевший из Дубая в Москву самолет экстренно приземлился в Баку

Самолет, который летел из Дубая в Москву, решили экстренно посадить в Баку из-за дебошира на борту. Пьяный пассажир начал кричать, пинать бортпроводников, а также пытался разбить иллюминатор.

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Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в соцсети.

— Самолет «Аэрофлота» Дубай — Москва пришлось экстренно сажать в Баку из-за дебошира в салоне. Он нечеловечески кричал, пинал сотрудников, пытался разбить иллюминатор, а когда проспался, то ничего не вспомнил, — пишет Telegram-канал Baza.

В аэропорту Баку бортпроводники передали мужчину сотрудникам правоохранительных органов. Во время допроса пассажир пришел в себя. Силовикам он пояснил, что ничего не помнит.

Ранее помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкальского края Адам Ислуев устроил пьяный дебош в самолете. Инцидент произошел 3 декабря во время перелета из Москвы в Читу. Подвыпивший помощник парламентария обматерил как попутчиков, так и экипаж самолета, грозясь избить всех недовольных его поведением.