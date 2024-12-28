Названа вероятная причина жестокого убийства детей отцом под Тверью

По предварительной информации, 37-летний отец расправился с четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области из-за ревности к жене. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина якобы решил, что супруга ему систематически изменяла, и в приступе ярости зарезал детей, которых считал не своими.

По информации канала, ночью женщина спустилась на первый этаж дома и обнаружила на полу тела сыновей — 3, 5 и 7 лет — и их годовалой сестры. Рядом сидел муж, который пытался себе навредить. Его остановил брат, примчавшийся на шум.

Мужчину увезли в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Он без сознания. Двое старших детей не пострадали.

Назван подозреваемый в убийстве четверых детей в Тверской области

Напомним, что о происшествии стало известно после сообщения региональной прокуратуры. По ее данным, тела несовершеннолетних обнаружили в частном доме в СНТ «Межурка». СМИ сообщали, что отец мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Соседи рассказали, что мужчина стал вести себя странно и агрессивно несколько дней назад, а в доме семьи начались сильные скандалы.