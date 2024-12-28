Российские школьники устроили «голую» дискотеку

Прокуратура Красноярского края начала проверку в средней школе №149 в Красноярске после того, как в соцсетях появилось видео, где дети в школьной столовой на дискотеке стали снимать одежду.

Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

В социальных сетях Красноярска распространилось видео, на котором дети, якобы, во время дискотеки в школьной столовой снимают одежду и танцуют топлес.