Российские школьники устроили «голую» дискотеку

В Красноярске школу проверят после "голой" дискотеки
Прокуратура Красноярского края начала проверку в средней школе №149 в Красноярске после того, как в соцсетях появилось видео, где дети в школьной столовой на дискотеке стали снимать одежду.
Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.
В социальных сетях Красноярска распространилось видео, на котором дети, якобы, во время дискотеки в школьной столовой снимают одежду и танцуют топлес.
"По предварительным данным, в красноярской школе №149 в столовой проходила школьная дискотека. На ней присутствовали школьники и педагоги. Во время танцев некоторые школьники стали снимать футболки. Педагоги это пресекли. По факту произошедшего проводится проверка, внесено представление в связи отсутствием профилактической работы с учащимися, решается вопрос об административной ответственности виновных лиц, директор дает объяснения", - сообщили в прокуратуре.