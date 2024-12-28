Упавшая с грузовика железная балка пронзила россиянку в Таиланде

Железная балка насквозь пробила российской туристке ногу во время поездки на мопеде на тайском острове Пхукет. Как сообщает Telegram-канал Shot, женщина находится в тяжелом состоянии, а страховая заявила, что лимит на медицинские манипуляции исчерпан.

Евгений и Светлана из Нижнего Новгорода прилетели в Таиланд 21 декабря вместе с родственниками. На следующий день пара арендовала мопед и поехала осматривать достопримечательности. На обратном пути из проезжавшего мимо грузовика вылетел металлический трехметровый швеллер — он пробил Светлане ногу, а также задел Евгения.

Российский турист погиб на Пхукете при загадочных обстоятельствах

Девушку экстренно доставили в больницу, но там медики стали выяснять, есть ли у пары страховка, а также начали требовать дополнительную оплату. Евгений разобрался с документами и собрал необходимую сумму — лишь после этого врачи приступили к своей работе.

Сейчас Светлане уже провели ряд операций, но выделенные деньги на страховку закончились. Пара должна больнице уже 1,3 млн рублей.