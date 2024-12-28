Назван подозреваемый в убийстве четверых детей в Тверской области

Убийцей четырех детей под Тверью, по предварительной информации, является их отец. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина пытался покончить с собой.

Напомним, что о происшествии ранее заявила региональная прокуратура. По ее данным, тела несовершеннолетних обнаружили в частном доме в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. На место выехали правоохранители.

«Отец убил четверых детей... Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали. Он в реанимации находится», — рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канал Shot со ссылкой на предварительную информацию, мужчина расправился с несовершеннолетними ножом. Возраст убитых: 1 год, 3 года, 5 лет и 7 лет. Семья ранее не попадала в поле зрения полиции, а местные о ней отзывались положительно.

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Канал не исключает, что в момент убийства отец мог быть под наркотиками — врачи взяли необходимые анализы. Соседи рассказали, что мужчина стал вести себя странно и агрессивно несколько дней назад, а в доме семьи начались сильные скандалы.