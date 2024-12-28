Задержанный украинский агент рассказал о подготовке терактов в России

Задержанный ФСБ украинский агент рассказал, что изначально должен был устроить теракт против российского военного блогера, но операция сорвалась из-за его болезни. Видеозапись допроса публикует телеканал «Звезда».

Сегодня ФСБ России сообщила о том, что предотвращены теракты, которые готовили украинские спецслужбы против высокопоставленного офицера Минобороны РФ и блогера, освещающего ход спецоперации.

По данным спецслужбы, завербованный Главным управлением разведки Украины россиянин забрал из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство, замаскированное под переносную музыкальную колонку.

Задержание за шпионаж сотрудниками ФСБ работника режимного предприятия попало на видео

На допросе задержанный отметил, что изначально целью был выбран военный блогер. Куратор из ГУР просил его заложить взрывчатку под его машиной или рядом с воротами его дома. Однако «операция» была отменена после того, как украинский агент заболел. Ему пришлось оставить взрывчатку у себя в мастерской и ждать дальнейших указаний.

«Куратор мне предоставил новую цель для разведки. Необходимо было в Москве найти определенный автомобиль высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем планировалось его заминировать», - пояснил он.

При этом задержанный отметил, что украинские спецслужбы вышли на него после его комментариев под постами в одном из Telegram-каналов.