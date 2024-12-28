Предотвращены теракты, которые готовили украинские спецслужбы против высокопоставленного офицера Минобороны РФ и блогера, освещающего ход спецоперации. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, был задержан гражданин России, который через Telegram контактировал с куратором из Главного управления разведки Украины по имени «Андрей».

«По команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограмм в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку», - пояснили в ЦОС.

Задержанный также следил за домами, где жили офицер и блогер, которые должны были стать жертвами теракта, «для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва», отметили в ФСБ.

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В ведомстве также уточнили, что задержанный сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, которые готовились украинскими спецслужбами. В тот же день появилась информация о том, что главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в рамке с подсветкой и теракт был предотвращен сотрудниками спецслужб.