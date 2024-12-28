В частном доме под Тверью обнаружили тела четверых детей

В частном доме садово-некоммерческого товарищества «Межурка» под Тверью нашли тела несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Тверской области.

Всего нашли тела четырех несовершеннолетних, на место происшествия отправился первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Подробности трагедии, а также возможные причины и обстоятельства гибели детей пока не разглашаются.

В российском регионе трое детей погибли при пожаре

В конце октября в Саратове произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли три человека, в том числе 13-летний ребенок.