Аэропорт в Казани временно остановил работу

Утром в субботу, 28 декабря, в аэропорту Казани были введены ограничения на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Представитель Росавиации заявил, что ограничения ввели в 06:00 по московскому времени. С этого момента аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Накануне утром ограничения вводились в аэропортах Сочи, Казани, Волгограда и Астрахани. Меры также были введены для обеспечения безопасности гражданских рейсов.