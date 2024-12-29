Замдиректора белгородского фонда ЖКХ обвиняют в получении взятки

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, она обвиняется в получении от коммерческой организации 2 млн рублей за покровительство при заключении и исполнении договоров по капремонту многоквартирных домов.

Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"По материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Белгородской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, 28 декабря этого года фигурантка получила от генерального директора одной из коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей за совершение входящих в ее должностное положение действий в интересах данной организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за вознаграждение женщина должна была обеспечить заключение фондом с коммерческой организацией договоров по капремонту многоквартирных домов в регионе на общую сумму свыше 30 млн рублей, организовать беспрепятственную приемку выполненных работ, а также в целом покровительствовать компании, не принимать мер в случае выявления недостатков в работе на объектах.

Фигурантке предъявлено обвинение, в ходе допроса она признала вину. Она помещена под домашний арест.