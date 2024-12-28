Уголовное дело за нарушение закона об иноагентах грозит блогеру Дудю
Уголовное дело и два года лишения свободы грозит блогеру Юрию Дудю* за нарушение правил деятельности иноагента.
«Дудю* грозит уголовное дело... В случае его возбуждения блогер может быть лишён свободы на срок до двух лет», — передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Суд в Москве оштрафовал журналиста Дудя*
В октябре сообщалось, что Дудь* не смог оспорить в Верховном суде факт включения в перечень иноагентов.
* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.