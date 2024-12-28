Раскрыта судьба выживших после крушения Ursa Major моряков из России

Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в РФ, сообщило посольство России в Испании в Telegram-канале. Там добавили, что им были оформлены для этого все необходимые документы.

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Российские моряки, выжившие после кораблекрушения грузового судна «Урса Майор», вылетели из Мадрида в Россию. Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы, — отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее стало известно, что экипаж тонувшего в Средиземном море российского судна спасли моряки с испанского корабля Salvamar Drago. Уцелели 14 из 16 членов экипажа, два человека пропали без вести.

При этом неподалеку находилось судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3, но российских моряков со спасательной шлюпки отказались принимать на борт. На судне сослались на некий запрет. Как выяснилось, это может грозить им международным судом.

Среди отказавших в спасении экипажа Ursa Major моряков были русскоязычные

Тем временем владеющая Ursa Major ГК «Оборонлогистика» заявила, что причиной крушения корабля был террористический акт. По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 года в 13:50 мск произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части. Аналогичное предположение высказал депутат Госдумы РФ бывший морской офицер Андрей Колесник: он указал, что взрыв произошел в машинном отделении, где нет водонепроницаемых переборок.