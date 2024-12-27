Предмет, похожий на мину «Лепесток», нашли возле многоэтажки в Москве

Днем в пятницу, 27 декабря, силовики оцепили улицу Плещеева в Москве из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Mash.

По данным Mash, предмет напоминает противопехотную мину «Лепесток». Неизвестные положили его на домофон одного из подъездов.

Ранее прохожие в Москве заметили подозрительный предмет у припаркованного на Большой Ордынке фургона. На улице временно перекрыли автомобильное движение.

На месте работали саперы и кинологи. После проверки оказалось, что это была пустая картонная коробка.