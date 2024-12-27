Пункт выдачи заказов загорелся на юге Москвы

Пункт выдачи заказов загорелся на Лебедянской улице в Восточном Бирюлеве. Из помещения валит густой дым. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил очевидец.

— Пункт выдачи заказов горит на Лебедянской улице в Восточном Бирюлеве. Очевидцы наблюдают густой черный дым, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собеседника.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Официального подтверждения о возникновении пожара не поступало.

Ранее автобус загорелся возле станции московского метро «ВДНХ». Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь потушил водитель общественного транспорта.