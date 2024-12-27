В «Оборонлогистике» рассказали о судьбе пропавших членов экипажа Ursa Major

Судьба двух членов экипажа Ursa Major, которые пропали при эвакуации с судна в Средиземном море, по-прежнему не известна. Об этом со ссылкой на компанию-владельца сухгруза «Оборонлогистика», пишет ТАСС.

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Российское торговое судно Ursa Major, шедшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море в международных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Российские моряки рассказали, что перед тем, как сухогруз затонул, на нем произошли три последовательных взрыва.

По данным группы компании «Оборонлогистика», после попыток локализации повреждений экипаж эвакуировался в спасательной шлюпке.

«Два члена экипажа не были найдены», - уточнили в пресс-службе.

Владелец судна ранее заявил, что сухогруз Ursa Major перевозил груз, включавший в себя портальные краны и крановые ковши, и назвал причиной крушения «целенаправленную террористическую атаку».