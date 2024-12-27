В AZAL назвали причину крушения самолета около Актау

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал потерпевший катастрофу вблизи казахстанского города Актау самолет, назвала предварительной причиной аварии "физическое и техническое внешнее воздействие".

"Решение [об отмене рейсов в ряд российских городов из Баку], принятое по согласованию с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку - Грозный, в результате физического и технического внешнего воздействия и учитывает потенциальный риски безопасности полетов", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании, в котором поясняется причина приостановки полетов.

В Росавиации объяснили, почему самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном

Ранее в AZAL заявили, что компания приостанавливает рейсы в семь городов России до завершения расследования аварии.