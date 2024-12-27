В Росавиации объяснили, почему самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном

Глава Росавиации Дмитрий Ядров прокомментировал крушение самолета AZAL возле Актау. Как сообщает ТАСС, он объяснил, что рейс Баку — Грозный не смог приземлиться в пункте назначения из-за сложной обстановки: тумана и ограничений, связанных с атакой украинских беспилотников.

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Ядров заявил, что в связи с крушением самолета российская страна немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о готовности сотрудничать по расследованию трагедии. Он подчеркнул, что специалистам следует тщательно выявить все обстоятельства инцидента.

«Отмечу, что обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», — добавил Ядров.

Кроме того, в тот день в районе аэропорта был плотный туман — на высоте 500 метров не было видимости. Командир самолета предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Ему предлагали другие аэропорты, но пилот решил следовать в Актау.

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«Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», — заключил глава Росавиации.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Жертвами катастрофы стали 38 человек.