Силовики предотвратили теракт в Москве

В Москве при задержании убиты члены ячейки международной террористической организации «Вилаят Хорасан»* (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»), готовившие теракт возле отдела полиции. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

По данным российской спецслужбы, члены ячейки - уроженцы Центральной Азии - собирались взорвать возле участка автомобиль с наполненными газом баллонами.

«Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности, когда собирали сведения о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в Москве», - уточнили в ФСБ.

При задержании они оказали вооруженное сопротивление и «были нейтрализованы ответным огнем». Возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «участие в деятельности террористической организации», пояснили в спецслужбе.

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«В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - пояснили в ФСБ.

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей. По данным ФСБ, покушения готовились украинскими спецслужбами.

*запрещенная в РФ террористическая организация