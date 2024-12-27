Поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожной платформе в Москве

Поезд насмерть сбил ребенка, который был в наушниках и не услышал звуковые сигналы приближающегося состава, на железнодорожной платформе Лось в Москве. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

© Вечерняя Москва

— На железнодорожной платформе Лось Ярославского направления Московской железной дороги электропоездом смертельно травмирован ребенок. По предварительным данным, несовершеннолетний находился в наушниках и не обратил внимания на приближающийся поезд, несмотря на поданные звуковые сигналы и экстренное торможение машиниста, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Силовики призвали быть внимательней на железнодорожных станциях.

Ранее два случая смерти произошли на железной дороге в Московской области. Одно из происшествий случилось на 622-м километре железнодорожной станции Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, другое — на 31-м километре железнодорожной станции Пушкино.