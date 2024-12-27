Пенсионерка взорвала салют на Красной площади

62-летняя женщина устроила салют у елки на Красной площади в Москве, поскольку мошенники пообещали вернуть ей украденные 9 млн рублей. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

25 декабря жительница Москвы подожгла возле новогодней ели «Веселый фейерверк», несколько залпов которого разлетелись по территории. Задержать подозреваемую удалось на следующий день. Она призналась полицейским, что запустила салют по требованию «сотрудника ФСБ», с которым общалась несколько недель.

Оказалось, что мошенники выманили у женщины 9,3 млн рублей: аферисты напугали, что от ее имени спонсируют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сперва жертва отдала курьеру все накопления, а после взяла несколько кредитов и заложила свою квартиру на шоссе Энтузиастов, также передав вырученные деньги.

Аферисты пообещали вернуть деньги, если пострадавшая подожжет фейерверк у елки на Красной площади. Женщина поверила и сделала все, как просили мошенники, однако средства ей никто не вернул. По информации Telegram-канала Baza, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.