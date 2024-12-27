Пенсионерка устроила настоящее предпраздничное шоу у елки на Красной площади — она взорвала салют прямо в центре столицы, так как мошенники пообещали вернуть ей украденные ими 9 миллионов рублей. Об инциденте стало известно в пятницу, 27 декабря.

Еще днем 25 декабря посетители главной достопримечательности столицы стали свидетелями незапланированного салюта у праздничной елки. Тогда преступника задержать не удалось, однако на следующий день злоумышленника обнаружили — им оказалась 62-летняя Светлана, которая стала жертвой мошенников.

В участке женщина рассказала полицейским, что организовать «шоу» ей посоветовал «сотрудник ФСБ», с которым она держала связь несколько недель. Злоумышленники выманили у пенсионерки практически все деньги — они запугали женщину тем, что от ее имени кто-то спонсирует ВСУ. Светлана долго не думала — сначала она передала все накопления курьеру, затем заложила квартиру в Москве и взяла несколько кредитов.

После развода мошенники обещали вернуть деньги, если она подожжёт фейерверк у ёлки на Красной площади. Лишившаяся почти 10 млн Светлана поверила. Деньги ей никто не вернул.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые заставили жительницу Москвы и ее родственников продать автомобиль, оформить займы и передать все деньги на подконтрольные им счета. Общий ущерб от действий мошенников составил 22 миллиона рублей.