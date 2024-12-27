Появились подробности по делу американского шпиона, которого поймали в РФ

Гражданин США Евгений (Джин) Спектор, осужденный Мосгорсудом на 15 лет лишения свободы, собирал для Пентагона данные для создания системы генетического скрининга жителей РФ. Он признан виновным в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Решением Московского городского суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж) гражданин США Спектор Евгений Миронович, - сообщили в ЦОС. - Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России".

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