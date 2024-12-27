План «Ковер» введен еще в трех городах России

Telegram-канал Baza утверждает, что утром 27 декабря план «Ковер» ввели еще в нескольких аэропортах России. По данным канала, ограничения на полеты были введены в Самаре, Грозном и Махачкале.

© РИА Новости

По информации Baza, в аэропортах этих городов задерживаются рейсы. Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ранним утром 27 декабря ограничения на полеты были введены в аэропортах Сочи и Казани.

В обоих случаях ограничения решили ввести для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Сообщалось, что оба аэропорта временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

В Росавиации сообщали, что ограничения также на время вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани. С 06:40 по московскому времени эти аэропорты работают штатно.