Появились подробности спасения тонущего экипажа Ursa Major

Экипаж затонувшего в Средиземном море российского сухогруза Ursa Major спасли испанские моряки после того, как россиян отказались взять на борт норвежцы. Об этом со ссылкой на владельца судна, группу компаний «Оборонлогистика», пишет РИА Новости.

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Судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира 23 декабря. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Члены экипажа судна рассказали, что в 13:50 мск произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части. По данным «Оборонлогистики», речь идет о теракте.

В «Оборонлогистике» рассказали, что изначально спасательная шлюпка с экипажем Ursa Major подошла к находившемуся неподалеку судну под норвежским флагом «Oslo Carrier 3», но российских моряков отказались принимать на борт, ссылаясь на некий запрет. В итоге экипажу сухогруза помогли испанские моряки.

«Спасательное судно Salvamar Drago подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещен в местной гостинице», - пояснили в пресс-службе.

Норвежское судно отказалось спасать тонущих российских моряков с Ursa Major

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова политолог Александр Перенджиев назвал возможных заказчиков теракта на Ursa Major. По его словам, взрыв на борту российского сухогруза выгоден странам коллективного Запада, которые недовольны расширением российских транспортных коридоров.