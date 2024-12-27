В покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова появились новые детали

Фигурант дела о покушении на экс-сотрудника СБУ Владимира Прозорова дал новые последовательные показания о подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

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Речь идет о курьере Иване Паскаре, который доставил взрывчатку для покушения на Прозорова.

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«С момента задержания Паскарь дает последовательные показания, он просто занимался своей работой и не знал, что ему подложили это взрывное устройство. И уж если бы ему что-то и подложили, то это вскрылось бы при прохождении таможенного досмотра на границе», — указано в сообщении.

До этого Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста троим фигурантам дела о подрыве машины бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.