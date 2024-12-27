Норвежское судно отказалось спасать тонущих российских моряков с Ursa Major

Тонущих в Средиземном море моряков с российского сухогруза Ursa Major отказался принимать на борт корабль под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» (владелец судна).

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— Шлюпка с тонущими моряками направилась к норвежскому судну, находившемуся неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту на корабле (часть экипажа которого была русскоязычной) отказались принимать российских моряков, ссылаясь на некий запрет, — заявили агентству.

В «Оборонлогистике» назвали данное обстоятельство грубым нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

24 декабря российский сухогруз Ursa Major затонул между Испанией и Алжиром. В результате два капитана пропали без вести.

Следователи рассматривают версию о возможном теракте: в момент происшествия экипаж слышал несколько взрывов.