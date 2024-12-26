Стало известно назначение неопознанных предметов на ростовском локомотиве

Десять посторонних предметов, обнаруженных на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской области, являются датчиками для замеров нового образца. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО, передает РИА Новости.

Ранее в интернете появилась информация о десяти неопознанных предметах на колесных парах и метельниках одного из локомотивов на станции Сальск в Ростовской области. Указывалось, что все они были желтого цвета и прямоугольной формы. В результате на место были вызваны саперы и эксперты спецслужб, которые изъяли эти предметы и увезли их на экспертизу.

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По факту их проверки полиция установила, что обнаруженные предметы являются датчиками для замеров нового образца, которые проходили настройку на локомотиве.