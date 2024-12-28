Два россиянина получили ранения при атаке беспилотников ВСУ

В Красногвардейском районе Белгородской области при атаке БПЛА ранены два человека, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам чиновника, пострадавших при детонации дрона в селе Палатово госпитализировали с осколочными ранениями в местную больницу. Кроме того, в трех жилых домах были повреждены фасады и выбиты окна.

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«Еще один дрон ударил по селу Верхососна. В результате атаки повреждена линия электропередачи — село временно остается без света», — добавил губернатор.

Он отметил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.

В ночь на 28 декабря в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев призвал жителей региона сохранять спокойствие и заявил, что силы ПВО приведены в боевую готовность. Позднее чиновник написал, что в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.