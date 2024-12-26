Напавшего с молотком на пассажира метро мужчину задержали в Москве

Полицейские задержали мужчину, который напал с молотком на пассажира московского метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Инцидент произошел на эскалаторе станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро. Один из пассажиров сделал замечание в адрес другого, задевшего его своей сумкой. В ответ мужчина достал из рюкзака молоток и нанес удары в область головы и руки своему оппоненту, а затем скрылся. После осмотра медиками у пострадавшего диагностировали ушибленную рану теменной области.

«Полицейские столичного метрополитена задержали 34-летнего уроженца Архангельской области, нанесшего молотком травмы мужчине», — говорится в тексте.

Его нашли по месту фактического проживания на юге Москвы и доставили в отдел полиции для разбирательства. Во время опроса мужчина сообщил, что работает сборщиком мебели, поэтому у него в рюкзаке и находился его рабочий инструмент — молоток. Нападение он объяснил тем, что оппонент преследовал его после того, как он задел его рюкзаком на эскалаторе.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.