Арест фигуранта дела главного кадровика Минобороны продлили

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 12 апреля арест краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взяток бывшему начальнику главного управления кадров министерства обороны России Юрию Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

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20 декабря 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецову.

В октябре Мартиросян заявил, что не давал взятки военному, а заключил с ним сделку.

Адвокат подсудимого утверждает, что то, что следствие называет взяткой, на самом деле является гражданско-правовой сделкой.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 годы Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.