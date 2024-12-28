AZAL: Тела 24 погибших при авиакатастрофе в Актау доставят в Баку

Тела 24 погибших в результате авиакатастрофы с принадлежавшим компании Azerbaijan Airlines (AZAL) Embraer 190 в Актау доставят в Баку. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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— Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан, — говорится в публикации.

До этого AZAL объявила о приостановке полетов в семь городов России. Позже ограничение было распространено еще на три населенных пункта.

Крушение летевшего из Баку в Грозный самолета рядом с городом Актау произошло утром 25 декабря. По предварительным данным, происшествие случилось из-за столкновения лайнера с птицами. При крушении самолета в казахстанском Актау выжили 32 человека, среди них есть двое детей. Также стало известно о четырех погибших в результате авиакатастрофы.