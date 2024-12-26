На месте авиакатастрофы в Актау обнаружен второй черный ящик

На месте авиакатастрофы в казахском Актау обнаружен второй черный ящик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Казинформ».

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Как рассказал транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев, на месте крушения самолета был обнаружен второй бортовой самописец. Как и первый, он будет передан для изучения в управление по расследованию авиапроисшествий.

«Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий. И впоследствии будут просмотрены», — заявил Ордабаев.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет рейса «Баку — Грозный» потерпел крушение возле Актау. Позже вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что причины авиакатастрофы будут расследоваться правоохранительными органами его страны.