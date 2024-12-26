На месте авиакатастрофы в Актау обнаружен второй черный ящик
На месте авиакатастрофы в казахском Актау обнаружен второй черный ящик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Казинформ».
Как рассказал транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев, на месте крушения самолета был обнаружен второй бортовой самописец. Как и первый, он будет передан для изучения в управление по расследованию авиапроисшествий.
«Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий. И впоследствии будут просмотрены», — заявил Ордабаев.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет рейса «Баку — Грозный» потерпел крушение возле Актау. Позже вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что причины авиакатастрофы будут расследоваться правоохранительными органами его страны.