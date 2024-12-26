Мужчина устроил стрельбу в сервисном центре в Мариуполе

Мужчина задержан сотрудниками МВД по ДНР за стрельбу в одном из сервисных центров города и нападение на сотрудника магазина, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Мариуполе полицейские задержали мужчину за нападение на сотрудника магазина. Сотрудники полиции установили злоумышленника, который выстрелил из травматического пистолета в мужчину, являющегося работником одного из магазинов по продаже и ремонту техники. Фигуранту грозит уголовная ответственность", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ЧП произошло в Орджоникидзевском районе города.

Стрелком оказался 44-летний работник городского охранного предприятия.

"Предварительно установлено, что подозреваемый принес свое мобильное устройство для проведения ремонта, после чего неоднократно подходил к заявителю, чтобы ускорить процесс работы над гаджетом".

"Когда фигурант в очередной раз не получил отремонтированный смартфон, между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник достал травматический пистолет, выстрелил в потерпевшего и скрылся с места преступления", - добавили в МВД.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по данному факту возбуждено уголовное дело.