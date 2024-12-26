Власти Казахстана раскрыли детали крушения самолета в Актау

Перед крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау экипаж совершил две попытки посадить судно на взлетно-посадочную полосу городского аэродрома. Об этом сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев, передает «Казинформ».

По его словам, после входа в воздушное пространство страны экипаж самолета установил связь с диспетчером вышки Актау, который оперативно оказал все необходимые действия для посадки судна на аэродром, в том числе были включены огни ВПП. Также в состояние готовности были приведены аварийные службы аэропорта.

«Экипаж предпринял две попытки захода на ВВП аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна. Оно отклонилось в сторону береговой линии. В 11:28 была потеряна связь с экипажем и воздушное судно допустило столкновение с землей», — добавил Карабаев.

Он отметил, что сразу после этого на место выехала спасательная служба аэропорта Актау, которая по прибытии незамедлительно приступила к эвакуации пассажиров борта.

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Напомним, что пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау в среду утром, 25 декабря. После падения судно загорелось. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.