Невменяемый пскович убил таксу во время жертвоприношения

Психически нездоровый житель Псковской области совершил жертвоприношение таксы. В региональной прокуратуре уточнили, что мужчина предстанет перед судом.

«От полученных травм такса испытывала мучительную боль и страдания, отчего в последствие погибла», – отметили в надзорном ведомстве.

Позже была проведена экспертиза. Выяснилось, что мужчина невменяем, уточняет «Псковская лента новостей». Представители правоохранительных органов полагают, что он представляет опасность для себя и окружающих лиц. Мужчина нуждается в принудительном лечении.