На поезде в Ростовской области нашли 10 подозрительных предметов

Неизвестные примотали к колесам одного из локомотивов в Ростовской области 10 подозрительных предметов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным журналистов, инцидент произошел 15 декабря во время обхода ж/д путей на станции Сальск. Найденные предметы были желтыми и прямоугольными.

Отмечается, что саперы сняли подозрительную находку и отправили на экспертизу. В настоящее время устанавливается, что именно неизвестные прикрепили к локомотиву.

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