13 человек пострадали в Германии из-за мужчины, открывшего пиво газовым баллоном

В Германии 13 человек пострадали после того, как мужчина попытался открыть пиво с помощью баллончика с газом, находясь в общественном транспорте, пишет Spiegel.

© Газета.Ru

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Люнебурге. Находясь в автобусе, 22-летний мужчина попытался открыть бутылку пива с помощью небольшого газового баллона, в котором был спрей для отпугивания животных. Это привело к повреждению сосуда и распылению содержимого в салоне.

По информации полиции, пассажиры надышались газом и испытали дискомфорт. Чиновники охарактеризовали действия молодого человека как «славную идею», однако для него это обернулось серьезными последствиями: в отношении него возбуждено уголовное дело. Сообщается, что в результате случившегося за медицинской помощью обратились 13 человек.