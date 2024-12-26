Подозреваемого в убийстве полицейского и его жены на Кубани нашли мертвым

Подозреваемого в убийстве полицейского и его жены в Белореченске Краснодарского края нашли мертвым, он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, тело 29-летнего Дмитрия Фошенко нашли в станице Гиагинская в Адыгее. При этом, согласно информации Shot, его обнаружили в районе поселка Степной в Белореченском районе. Недалеко от тела была найдена машина, которая застряла в поле. Обстоятельства произошедшего выясняются, экспертиза подтвердит его личность и установит, действительно ли он был причастен к преступлению.

Напомним, что 16 декабря в квартире на улице Ленина в Белореченске во время тушения пожара были найдены два тела с признаками насильственной смерти. Ими оказались 23-летний сотрудник ОМВД РФ по Белореченскому району и его 19-летняя жена. Причиной их смерти стали ножевые ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил искать убийцу во всех регионах России, для его поимки был объявлен план «Перехват».

На Кубани жестоко убили молодого полицейского и его жену

Главным подозреваемым в преступлении стал Фошин, который познакомился с парой в караоке, когда погибший полицейский отмечал там день рождения. После закрытия они поехали на съемную квартиру убитых, где, по предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, и Фошин зарезал пару, а затем попытался скрыть преступление и поджег квартиру. Еще до того, как все произошло, девушка успела заснять на камеру своего телефона его лицо.