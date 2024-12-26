Суд заочно приговорил бельгийца к колонии за участие в легионе ВСУ

Московский городской суд заочно приговорил к шести годам колонии гражданина Бельгии Джетмира Хусейна, обвиняемого в наемничестве и участии в конфликте на Украине в составе интернационального легиона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Джетмиру Хусейну наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», - огласила решение судья.

Приговор был вынесен судом заочно, так как 25-летний уроженец Бельгии находится за пределами России и объявлен в международный розыск.

При этом заочное рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за необходимости соблюдения охраняемой законом тайны, информации о проведении СВО и ее участниках. В ходе слушания планировалось в качестве свидетелей опросить российских военнослужащих.

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Ранее в ДНР объявили в международный розыск латвийского наемника Александра Сверчкова за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и получение вознаграждения за это в размере более 1,2 млн рублей. По версии следствия, Сверчков прошел военную подготовку в украинском интернациональном легионе, а затем перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Также Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине. Следствию удалось получить все необходимые доказательства участия еще троих граждан Грузии в составе «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая организация).