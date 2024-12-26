План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы, а также в авиагавани Калуги. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что авиарейсы временно не принимают и не отправляют в Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковском и Калуге. Аэропорты закрыты с 15:45.

По данным Mash, в Домодедово, Внуково и Шереметьево на данный момент задержаны 27 рейсов. Предварительно, причиной остановки работы гаваней стала атака дронов.

В аэропорту Казани объявили план «Ковер»

Ранее военблогеры заметили признаки подрыва ракеты ЗРК на фюзеляже самолета AZAL, который разбился в Казахстане с россиянами на борту. Они допустили, что взрыв мог произойти снаружи лайнера.