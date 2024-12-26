В Савеловском районном суде Москвы замечена звезда "Ералаша" Анна Цуканова-Котт: ее вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу "королевы марафонов" Елены Блиновской.

Анна Цуканова-Котт выступает в качестве свидетеля защиты.

"Елена всегда дарила очень милые подарки на день рождения, на Новый год, - сказала звезда. - А однажды она подарила мне антикварную поваренную книгу".

Перечисление подарков в своих показаниях Анна Цуканова-Котт объяснила так: "Хочу подчеркнуть их ценность и то, что Елена никогда не покупала дружбу".

Напомним, что Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в легализации доходов, полученных преступным путем.