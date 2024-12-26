Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы

Выживший при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга рассказал ТАСС о бортпроводнице, которая, по его оценке, в критический момент продолжала отлично выполнять свои обязанности, проявив стойкость и мужество.

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"Бортпроводница, которая ближе к летчикам была, вообще держалась, хотя ситуация была, тем более для женщины, ужасная. Она держалась. Все свои функции, обязанности, которые она должна была выполнить в такой ситуации, она их выполняла", - рассказал Рахимов.

"По ее команде я послушался и прижался к спинке", - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что свою работу "она выполнила на отлично".