Пассажир погиб, упав под поезд на юго-восточном участке фиолетовой линии московского метро. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Падение человека на пути под прибывающий поезд произошло на станции метро "Рязанский проспект". Мужчина погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что нет движения поездов от станции "Жулебино" до "Текстильщиков" на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.