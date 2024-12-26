Полицейские поймали мужчин, подозреваемых в мошенничестве на 22 миллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые заставили жительницу Москвы и ее родственников продать автомобиль, оформить займы и передать все деньги на подконтрольные им счета. Общий ущерб от действий мошенников составил 22 миллиона рублей. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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— Незнакомцы убедили потерпевших перевести все имеющиеся денежные средства на так называемые безопасные счета, а также продать автомобиль и оформить займы на сумму свыше 17 миллионов рублей. Полученные средства введенные в заблуждение граждане перевели аферистам на указанные ими счета. Сумма причиненного ущерба превысила 22 миллиона рублей, — написала в своем официальном Telegram-канале Волк.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Одного из фигурантов удалось задержать в аэропорту Шереметьево, другого поймали в Подмосковье. Задержанными оказались ранее судимые жители Новосибирска, их отправили под стражу.

Ранее департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы выпустил памятку, в которой вновь призвал москвичей сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Власти Москвы составили перечень простых рекомендаций, которые снизят риск быть обманутыми.