В московском метро пассажир устроил поножовщину

В столичном метрополитене пассажир напал с ножом на попутчика, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк". 27-летний мужчина что-то не поделил с другим пассажиром и напал на него. В драке неадекват выхватил нож и ранил попутчика в грудь. Потерпевший чудом выжил.

Раненого экстренно госпитализировали, нападавшего задержали. Против него возбуждено уголовное дело, на время следствия агрессора заключили под стражу.