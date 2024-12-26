Бивни мамонта обнаружили шереметьевские таможенники в чемодане китайца

Фрагменты бивней мамонта общим весом почти 40 килограммов обнаружили российские таможенники в багаже гражданина Китая. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС), уточняя, что это произошло в аэропорту Шереметьево.

Авиапассажир должен был вылететь в Гуанчжоу. Установлено, что мужчина планировал незаконно вывезти партию дериватов шерстистого мамонта. В общей сложности у него изъято свыше 3,3 тысячи фрагментов. Их стоимость оценивается более чем в 1 миллион рублей.

"Инспекторам на таможне 35-летний мужчина сообщил, что стоимость товара не превышает 300 тысяч рублей. Таможенных правил, по его словам, он не знал. А товар планировал использовать для изготовления сувениров", - говорится в сообщении ФТС.

Отмечается, что изъятые дериваты представляют собой культурную ценность. Имеется соответствующее заключение Минкультуры России.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "контрабанда культурных ценностей в крупном размере". При подтверждении судом вины по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до одного миллиона рублей.