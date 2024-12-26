Появилось видео, как на ВДНХ загорелся автобус с пассажирами

В столице в районе ВДНХ загорелся автобус с пассажирами. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Что там, Москва?" со ссылкой на очевидцев. На кадрах видно, что задняя часть автобуса N903 охвачена огнем. Рядом с транспортом лежит огнетушитель - судя по всему, он не помог потушить пожар. При этом видно, что водитель автобуса в какой-то момент забегает обратно в транспорт. На месте работают экстренные службы. По данным Мосгортранса, пострадавших нет. Причины возгорания неизвестны. До этого массовая автомобильная авария произошла в центре Москвы. "Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы", — передавали РИА Новости. Отмечается, что у автобуса повреждено лобовое стекло и фары. Сильных повреждений другие участники ДТП не получили.