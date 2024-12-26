В российской школе нашли бездыханного охранника

В Екатеринбурге в школе №113 бездыханного охранника обнаружили в столовой учебного заведения. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник агентства отметил, что россиянину было 60 лет. Он работал от охранного предприятия. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Свердловские следователи пока произошедшее не комментировали.

До этого сообщалось, что в Пермском крае 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР).

Первую помощь ученику оказали местные фельдшеры. Затем его отвезли в реанимацию, а потом на вертолете отправили в Пермь. Российскому юноше удалили осколки кости, однако врачи так и не смогли извлечь пулю. По словам родственников подростка, до конца жизни у него будет много ограничений.